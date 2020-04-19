تراند اليوم : مضاعفات مرعبة.. بتر قدم فنان شهير بعد إصابته بـ«كورونا»



خضع فنان شهير إلى عملية جراحية اضطر الطباء إلى بتر إحدى قدميه بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ما شكل حالة من الحزن الشديد.

وحسب وسائل إعلام أجنبية، خضع الممثل المسرحي الكندي المعروف في الولايات المتحدة، نيك كورديرو، أمس السبت، لعملية بتر الساق اليمنى، إثر مضاعفات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت زوجة كورديرو، أماندا كوتس، أن الممثل (41 عاما) المعروف بأدواره في مسرح برودواي بنيويورك، بدأ يتعافى بعد العملية الجراحية.

ولا يزال كورديرو، المرشح لجائزة توني المسرحية، منذ 31 مارس في قسم العناية المركزة بمركز طبي في لوس أنجلوس، إثر تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19".

واضطر الأطباء إلى بتر ساق كورديرو إثر تعرضه لارتفاع مستوى تجلط الدم فيها، ضمن مضاعفات كورونا.

وحاول الأطباء معالجة المشكلة بمرققات الدم، لكن ذلك تسبب بنزيف داخلي.

ولدى كورديرو وزوجته طفل رضيع في سن 10 أشهر.



