الليلة.. مصطفى قمر يلتقي بجمهوره على تيك توك

يلتقي المطرب مصطفى قمري بجمهوره مساء اليوم، الأحد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



وقال مصطفى خلال الفيديو الذي نشره قائلًا :" النهاردة الساعه 9

هنغني وتلعب ونعمل كل حاجة على التيك توك"، وعلق على الفيديو قائلا:"ابعتولي عايزين تسمعوا ايه يلا مستنيكم".



والجدير بالذكر ان يشارك المطرب مصطفى قمر في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، كضيف شرف، بطولة كريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت.