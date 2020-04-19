بشرى بطلة مسلسل أحمد عز الإذاعي "بليز يا إنجليز"

انضمت الفنانة بشري إلى فريق عمل المسلسل الإذاعي «بليز يا إنجليز» لتقدم دور البطولة أمام النجم أحمد عز، والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل، وسيتم إذاعته على إحدى القنوات الإذاعية في رمضان.
المسلسل ينتمى إلى نوعية المسلسلات الإذاعية الكوميدية، ولكن في إطار الإثارة والتشويق، وتدور أحداثه
ومن جانب آخر، تستأنف بشرى تصوير مشاهدها في مسلسل «القمر في آخر الدنيا» الذي تخوض به السباق الرمضاني على الشاشة الصغيرة، وذلك بعد غيابها العام الماضي.
تجسد بشرى دور أم لولدين، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، بجانب الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، أميرة نايف وإخراج تامر حمزة.
كانت أخر مشاركات الفنانة بشرى في الدراما مسلسل «عوالم خفية» أمام الزعيم عادل إمام، ورانيا فريد شوقى، صلاح عبدالله، اسامة عباس، هبة مجدى، طارق صبري وآخرون، إخراج رامب إمام.
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