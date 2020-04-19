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حفل جديد لعمر خيرت ومسرحية فراجيل احتفالا بشم النسيم وعيد القيامة

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تلبيه لرغبة الآلاف المتابعين لقناة وزارة الثقافة على اليوتيوب واحتفالا باعياد الربيع وعيد القيامة يتم بث حفل جديد للموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك وذلك فى التاسعة مساء اليوم، الأحد.
يتضمن البث مجموعة من أشهر مؤلفات خيرت التى حققت قاعدة جماهيرية

واسعة منها العرافة والعطور الساحرة ، هى دى الحياة ، فى هويد الليل ، زى الهوا ، فيها حاجة حلوة ، إعدام ميت ، الخواجة عبد القادر ، عارفة ، قضية عم أحمد ، انت المصرى ، البخيل وأنا ، ١٠٠ سنة سينما وغيرها .
يعقبه العرض المسرحى فراجيل نتاج ورشة ارتجال على مسرحية حوارات معفرتة للكاتب الفرنسى لوران ديبيار ، رؤية وإعداد وكتابة مسرحية وأداء محمد فهيم وأمير صلاح الدين الذى قام ايضا بالاخراج ، ديكور ندى عبد المجيد وعمر رأفت ، مساعد مخرج أميرة عبد الرحمن ، مخرج منفذ محمد حبيب ويضم عدة مشاهد تتناول قضايا وأفكار متنوعة .
 
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