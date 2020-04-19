تتر "رامز مجنون رسمي" بتوقيع محمد البوغه

يتعاون الشاعر الغنائي محمد البوغه مع الفنان رامز جلال هذا العام في تتر برنامج المقالب الجديد "رامز مجنون رسمي" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

تتر "رامز مجنون رسمي" من كلمات محمد البوغه، ألحان محمد عبد المنعم، توزيع أحمد عادل، تسجيل

مصطفى رؤوف، ميكس وماستر أمير محروس.ويعد تتر "رامز مجنون رسمي" التعاون السادس على التوالي للشاعر محمد البوغه مع الفنان رامز جلال في كتابة تترات برامج المقالب حيث كتب له من قبل تترات البرامج:"رامز واكل الجو، رامز بيلعب بالنار، رامز تحت الأرض، رامز تحت الصفر، رامز فى الشلال"، إلى جانب تعاونهما سينمائيا فى أغنية فيلم "كنغر حبنا".يشار إلى أن "البوغه" تعاون مع عدد كبير من كبار نجوم الغناء منهم راغب علامة، وائل جسار، جنات، نانسي عجرم، عبد الفتاح الجريني، وصابر الرباعي، وغيرهم.