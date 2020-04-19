الليلة.. أحمد شيبة يكشف أسرار حياته قبل الشهرة مع عمرو الليثي في واحد من الناس

يستضيف الإعلامي د.عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" نجم الأغنية الشعبية أحمد شيبة، وذلك من خلال حلقة البرنامج التي ستذاع فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على شاشة النهار.

ويدور الحديث في الحلقة عن حياته قبل الشهرة والنجومية ويكشف أسرارا تذاع لأول مرة عبر البرنامج، وكيف كانت انطلاقته من خلال عدد من الأغاني أبرزها آه لو لعبت يا زهر.

ولأول مرة يتحدي شيبة ابنه محمود في مباراة غنائية ساخنة ضاحكة، وذلك في حلقة استثنائية يغلب عليها طابع خفيف الظل، وأجواء تنافسات ساخنة في الغناء ولعبة الطاولة.

يذاع برنامج واحد من الناس فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على شاشة النهار.

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