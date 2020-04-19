شيرين رضا تتمنى أن يصاب هؤلاء بـ فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - اثارت الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ الجدل على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء إلى الله ان يموت الإرهابين فى مختلف الدول العالم عبر إصابتهم ب​فيروس كورونا​ للخلاص من شرهم قائلة، "يارب كل الإرهابين اللي في العالم يجيلهم كورونا ويموتوا.. كلهم يا رب"

من جهة ثانية تشارك شيرين رضا في مسلسل "ليه لأ" من كتابة مريم نعوم ويشارك في بطولته هاني عادل وعمر السعيد وهالة صدقي ومحسن محيي الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، وسيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان

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