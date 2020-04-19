ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة ​سكينة درابيل​ وهي تدخن "الشيشة" وتلعب "القمار"، في مجمع رجالي بامتياز. وتم توضيح الموضوع ان هذا الفيديو او المشاهد المتناقلة ليست سوى مشاهد من من فيلم سينمائي، من اخراج "حسن دحان" عرض قبل حوالي شهر عبر قناة خليجية.

وعلى الرغم من ذلك لم يبرر الجمهور الامر لها خصوصا انها كانت قد نشرت قبل أيام قليلة صورة لها على صفحتها مرتدية الحجاب ومن دون مكياج، وعلقت عليها قائلة: "يا ربي تهدينا وتوب علينا وتغفر لنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة شهيرة متهمة بعدم احترام حجابها وتثير الجدل بالـ "شيشة ولعب القمار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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