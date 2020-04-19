ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية بسمة مجموعة من الصور من طفولتها تظهرها في موقع التصوير أثناء تسجيل عمل ياباني عن الحضارة المصرية.

وكتبت بسمة تعليقاً على الصور :"اول مرة في حياتي اقف قدام كاميرا.. عيلة صغيرة، لا فاهمة يعني ايه كاميرا ولا تصوير ولا عارفة مين الناس دول.. بس لحد النهاردة فاكرة اليوم ده".

ومن بين التعليقات التي تلقتها بسمة على هذه الصور تعليقاً ورد فيه:"هما دول أهلك اليهود؟"، فردت بسمة: "هما صناع أفلام تسجيلية من اليابان، ولو كانوا أهلي اليهود هكون فخورة جداً على فكرة".

وتجدر الإشارة أن جد بسمة، يوسف درويش ديانته اليهودية، وفي تصريحات سابقة لها أكدت انها فخورة بذلك وأكدت أنه كان ضد الهيونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا ردّت بسمة على سؤال وُجه لها "هما دول أهلك اليهود؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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