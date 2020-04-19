سيرين عبد النور وأحلام ومحمد عادل إمام وغيرهم يباركون لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

ميرنا وليد - بيروت - تلقى الثنائي الشهير ​أحمد أبو هشيمة​ و​ياسمين صبري​ العديد من التهاني بعد عقد قرانهما يوم أول من أمس.

ومن بين المشاهير الذي قدموا التهاني للعروسين عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي:

الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور :"مبروك حبيبي الله يوفقكن".

الفنانة الإماراتية أحلام: "مبروك حبيبتي، ربي يتمم عليكم تستحقين السعادة، بحبك أوي".

الممثلة المصرية هنا الزاهد:"مبروك ياسمين، واختيار موفق لكما".

الفنانة المصرية سارة الشامي : "مبروك يا ياسمينة أجمل عروس على الإطلاق".

الممثلة التونسية عائشة بن أحمد:"مبروك"،

مهيرة عبد العزيز: "مبروك الخبر الرائع.. وأتمنى لكِ كل السعادة في العالم".

الممثلة المصرية أيتن عامر: "ألف مبروك حبيبتي".

كما هنأ ياسمين وأبو هشيمة كل من الممثل المصري محمد عادل إمام والفنانة المصرية فيفي عبدو والإعلامية المصرية ريهام سعيد.

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