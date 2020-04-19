خاص الفن-دنيا سمير غانم تفكر في هذا الأمر لتعوض غيابها

ميرنا وليد - بيروت - تشعر الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ بالحزن خاصة وأنها لم تشارك بأي عمل جديد في العام 2020 سواء على مستوى الدراما أو السينما في ظل توقف الأعمال الفنية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد علمنا بأن دنيا سمير غانم تفكر بشكل جدي في أن تقوم في الوقت الحالي بتسجيل بعض من أغنيات ألبومها الجديد وطرح أغنية جديدة سينغل لكي تتواجد مع الجمهور وكي لا تغيب عنهم لفترات طويلة خاصة وأن الأمر قد يستغرق اشهر طويلة مما قد يطيح بتواجدها للعام التالي أيضا.

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