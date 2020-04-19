هذا ما جعل داليدا خليل إحدى بطلات La Casa de Papel..بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شكرت الممثلة الللبنانية ​داليدا خليل​ الفانز على صورة صمموها لها على أنها إحدى شخصيات المسلسل الشهير "La Casa de Papel".

وكتبت داليدا تعليقاً على الصورة:"كان من دواعي سروري أن أرى ما أعده الفانز لي، وكيف جعلوني إحدى هذه الشخصيات المذهلة".

يذكر أن المسلسل الإسباني هو من أكثر الأعمال مشاهدة وهو يعرف أيضاً بإسم Money Heist، وعرض منذ أيام الجزء الرابع من العمل، وأول موسم من العمل عرض في مايو/أيار 2017.

وكانت داليدا قد حققت نجاحاً مؤخراً في مسلسل "سر"، ويضم المسلسل مجموعةً من الممثلين اللبنانيين والسوريين بينهم بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، نيكول جوي فارس وغيرهم من الوجوه المعروفة.

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