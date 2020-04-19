كتب امير فتحي في الأحد 19 أبريل 2020 12:55 مساءً - خضعت الفنانة المغربية “سميرة سعيد” لجلسة تصوير جديدة من كواليس تصوير أوبريت “أنت أقوى” في مدينة الجونة بالبحر الأحمر في مصر، و نشرت الصور عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام”، وظهرت سميرة بإطلالة شبابية رائعه قد حازت بها علي إعجاب محبيها ومتابعيها.
ويشارك إلي جانب سميرة سعيد في أوبريت “أنت أقوى” نخبة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي مثل الكينج محمد منير، والنجم تامر حسنى، والنجم صابر الرباعى،والنجمة كارول سماحة، والنجم وائل جسار، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج طارق العريان.
وكانت سميرة قد طرحت مؤخرا كليب غنائي جديد بعنوان “واقع مجنون” وهي أغنية تعبر عن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الإنسان. من كلمات الشاعر الكبير “بهاء الدين محمد”، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هانى .
كانت هذه تفاصيل خبر بـ”الكوتشي” والجينز سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة شبابية رائعة فى أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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