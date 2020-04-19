بالفيديو – صابر الرباعي يطرح أحدث كليباته “ليلة من العمر”

متابعة بتجـــــــــرد: طرح النجم التونسي صابر الرباعي أحدث كليباته الغنائية “ليلة من العمر”، عبر قناة شركة روتانا في موقع “يوتيوب”.
وروج “الرباعي” للأغنية ، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلق: “ليلة من العمر الليلة لإنك موجودة، وبالحب الليلة يا ويلي تخطيت حدودي، شاهدوا فييديو كليب ليلة من العمر كامل على قناة روتانا على يوتيوب”.
يذكر أن الفنان صابر الرباعي، التقى بجمهوره، أمس السبت في سهرة لايف من منزله، عبر حسابه على “إنستجرام”، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها صابر الرباعي جمهوره، فسبق أن ظهر “لايف” من حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، السبت 4 أبريل الجاري.
وكان آخر كليبات المطرب صابر الرباعي، كليب أغنية “عسى يومي”، الذي طرحته شركة روتانا، في 17 فبراير الماضي، عبر قناتها الخاصة بموقع “يوتيوب”، من ألبوم “صابر 2019”.
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