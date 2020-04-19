لالا كينت: تأجيل زفافي يربكني

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت النجمة الأمريكية لالا كينت أن الحياة لا تهتم لما نريده أو خططنا له، في إشارة إلى تأجيل زواجها الذي كان من المفترض أن يتم أمس السبت لولا انتشار فيروس كورونا المستجد عالمياً.

وكانت كينت وخطيبها المنتج راندال إيميت قررا إرجاء موعد زفافهما من أبريل إلى يوليو بسبب «كوفيد-19».

وقالت كينت عبر حسابها على إنستغرام في الثامن عشر من أبريل، موعد زفافها الأولي، «أنتمي لبرج العذراء لذلك فإن تغيير خطط وموعد زفافي يربكني لكني أحاول أن أكون أكثر مرونة، عبر تقبل الأشياء والتماوج معها، مع إدراكي أن الضوء والحب في نهاية النفق سيقهران كل شيء».

Advertisements

وأضافت «يوم 18 ـ 4 سعيد، حافظوا على صحتكم وقوتكم.. لأن هذا ما يعنينا ويهمنا في الوقت الراهن»، مرفقة ذلك بصورة لها وهي مرتدية ما يشبه طرحة الزفاف.

وشاركت كينت في خاصية «ستوري» على إنستغرام، صورة لباقة زهور كبيرة أرسلها لها خطيبها مع بطاقة كتب فيها «إلى زوجتي المستقبلية، هذه الزهور احتفال بما سيأتي قريباً خلال حفل زفافنا في يوليو، وبنعمة أننا سنصبح شخصاً واحداً، الكلمات تعجز عن وصف حبي لك، قلبي مليء بالحب لأنك معي.. زوجك المستقبلي».

يشار إلى أن كينت وإيميت خطبا في سبتمبر 2018، واتخذا قراراً في آخر مارس الماضي بإرجاء حفل زفافهما من أبريل إلى يوليو، مؤكدين حزنهما لهذا التأجيل، ومشيرين إلى أن التزامهما بسلامة أفراد عائلتيهما وأصدقائهما وراء هذا القرار.