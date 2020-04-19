متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت شركة نتفليكس لخدمات البث عبر الإنترنت يوم الجمعة أنها أتاحت بعض الأفلام والمسلسلات الوثائقية مجاناً على قناتها عبر موقع يوتيوب، وذلك بناء على طلب المدرسين.
واللافت أن هذه الخطوة جاءت بعد إغلاق المؤسسات التعليمية أبوابها بسبب كورونا الذي أجبر ملايين الطلاب على البقاء في منازلهم، كما وأنه دفع بالمدارس والجامعات على اختيار وسائل افتراضية لمواصلة الحصص الدراسية.
وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز، فإن قرار عرض محتوى مجاني على يوتيوب هو استثناء نادر في استراتيجية التسويق الخاصة بشركة نتفليكس التي تفرض رسوم اشتراكات شهرية على المستخدمين.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل كورونا.. نتفليكس تعرض بعض أفلامها التعليمية مجانًا على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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