“بليز يا إنكليز” يُعيد أحمد عز في رمضان

متابعة بتجـــــــــرد: تعاقد الفنان أحمد عزّ على بطولة مسلسل إذاعي بعنوان “بليز يا إنكليز”، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج علي مصيلحي، الذي سيُذاع على مدار أيام شهر رمضان.
ومن المنتظر أن تؤدي الفنانة بشرى دور البطولة النسائية، على أن يبدأ أبطال العمل تسجيل الحلقات بدءاً من غد الأحد، على أن ينتهي قبل حلول شهر رمضان.
آخر أعمال أحمد عز الإذاعية كان مسلسل “الديزل” العام 2017، وشاركته البطولة الفنانة أمينة خليل.
وكان من المُقرر أن يطل عز في شهر رمضان بمسلسل “هجمة مرتدة” الذي تأجّل لأجل غير مسمى لعدم انتهاء تصويره بسبب تفشي فيروس كورونا.
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