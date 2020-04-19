“ولعانة” لـ ماغي بوغصن يتصدر قائمة أفضل الأفلام على نتفلكس

تحت عنوان “صباح الأخبار الحلوة”، شكرت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن الجمهور على محبتهم واخلاصهم وذلك بعد دخول فيلم “ولعانة” قائمة Top 10 للأفلام الأكثر مشاهدة على شبكة نتفلكس العالمية.

وكانت شبكةNetflix العالمية، قد أعلنت عن خطوة إطلاقها أسبوعياً، لفيلم لبنانيّ جديد، للنجمة اللبنانية ماغي بو غصن، في إطار الإصدارات الجديدة التي تطرحها عبر منصتها يومياً، حيث يتسنى لمحبي أفلام ماغي متابعة هذه الأعمال مجدداً، على الشبكة العالمية.

وتخصص نتفلكس محطة أسبوعية، مع فيلم لبناني جديد من إنتاج ايغل فيلمز لصاحبها جمال سنان.

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من جهة أخرى، تستكمل ماغي بوغصن تصوير مسلسلها الجديد “أولاد آدم” انتاج شركة ايغل فيلمز، حيث تؤدي ماغي فيه دور “ديما” قاضية تواجه ملفات شائكة وكبيرة.

المسلسل يصور في لبنان يضم نخبة من النجوم هم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو.

العمل هو مسلسل دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.