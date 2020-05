كيندال جينر تقود موكب سيارات احتفالا بميلاد شقيقتها كورتني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في تجمع أشبه بالتظاهرة وسط جائحة فيروس كورونا المستمرة، احتفلت عائلة نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان وأصدقاؤها بعيد ميلادها الـ41 ضاربين بتعليمات العزل الذاتي والتباعد الاجتماعي للوقاية من الوباء القاتل عرض الحائط.

وشاركت كل من عارضة الأزياء والأخت غير الشقيقة لكورتني، كيندال جينر وكلوي كارداشيان على حساباتهما الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، سلسلة من مقاطع الفيديو التي أظهرت موكبا ضخما لنحو 12 سيارة مصطفة خارج قصر كورتني لتتمنى لها عيد ميلاد سعيدا.

كانت السيارات فاخرة ومتنوعة ومن بين أكثر الطرازات العالمية شهرة، والتي حملت عددا من أفراد العائلة الشهيرة وبعض الأصدقاء، حيث شوهد الجميع وهم يطلقون أبواق سياراتهم في ابتهاج من القلب بالحدث الاحتفالي.

استعانت الأختان وأصدقاء كورتني بالأدوات المعروفة في الأعياد، مثل البالونات الملونة، وكروت المعايدة ولكنها كانت هذه المرة عبارة عن قصاصات سُطر عليها عبارة "عيد ميلاد سعيد بالحجر الصحي"، الى جانب صور تعبيرية عبارة عن قلب على شكل ثلاثي.

فيما بدت كورتني مندهشة للغاية عندما كانت تسير خارج منزلها الضخم، وتمسك بابنها رين، 4 أعوام، بينما كانت ابنتها بينيلوبي، 7 سنوات، متأخرة. كانت تشاهد كيندال وكلوي تصرخان عبر مكبرات الصوت.

شوهدت أيضًا كلوي كارداشيان وحبيبها السابق تريستان تومسون في الحدث، وكانت ترتدي قناع أرنب أسود على غرار أريانا غراندي، وتجلس على فتحة سقف سيارتها الفخمة السوداء، كما التقطت أيضًا لقطة رائعة لنورث ويست 6 أعوام، ابنة شقيقتها كيم وهي واقفة فوق سيارة أخرى وبيديها بالونات.

كما وجه عدد من أصدقاء وعائلة كورتني أيضًا، التهنئة في وقت سابق من صباح السبت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في سياق آخر، كانت الشقيقتان الأكثر شهرة كيم وكورتني كارداشيان نجمتا المسلسل الواقعي Keeping Up With the Kardashian، قد أصبحتا عناوين مستديمة خلال الفترة الماضية لعدد كبير من الصحف والمجلات، بعد أن وصل الخلاف بينهما إلى الضرب والاعتداء والتشابك بالأيدي والأرجل، بالإضافة إلى وصلة شتائم وألفاظ مشينة، كل ذلك كان على مرأى ومسمع من العالم، خلال عرض إحدى حلقات مسلسلهما.