شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يؤجل مشروعه الإذاعى للعام المقبل بسبب أسطورة الصاعقة "المنسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل النجم أمير كرارة مشروعه الاذاعى، الذى كان من المفترض أن يقدمه في شهر رمضان المقبل، حيث كان قد تعاقد كرارة على المسلسل الإذاعى الفترة الماضية، إلا أن ضيق الوقت وإنشغاله بتصوير مسلسله "الاختيار" حال دون تقديم المسلسل الإذاعى خلال شهر رمضان الذى يحل علينا خلال أيام .

واتفق كرارة مع الجهة المنتجة على تأجيل العمل إلى العام المقبل، مع الاحتفاظ بكافة التفاصيل بين الطرفين، حيث يشهد عام 2021 أول مشروع لأمير كرارة في الإذاعة، أمير كرارة مشغول حاليا بتصوير مسلسله "الاختيار" ، الذى يتناول قصة حياة اسطورة الصاعقة أحمد المنسى، حيث يصور حاليا مشاهد كمين البرث الذى شهد استشهاد المنسى ومجموعة من الضباط والجنود البواسل على يد الإرهاب الأسود.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، أسطورة الصاعقة.

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ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.

مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.