نيللي كريم تؤكّد أنها تعلمت "التيك توك" من إبنتها الكبرى

كشفت الفنانة نيللي كريم عن اسمها الحقيقي، خلال فقرة ابنة أبلة فاهيتا والتي تسمى “كارو”، أن اسمها الحقيقي “نيللي محمد السيد عطالله”، ولديها أربعة أبناء وهم كريم ويوسف وسيليا وكندا، وأيضًا لديها أربعة كلاب تحب تربيتهم، مشيرا إلي أنها تعملت كيفية تصميم فيديوهات “التيك توك” من ابنتها الكبيرة.وخلال إجابة نيللي على الأسئلة أجابت أن هناك ثلاثة أشياء لا تستغنى عنهم في حقيبتها وهم الهاتف المحمول، وشاحن الهاتف إذا تذكرت، وأيضًا الكارت الذكي الخاص بحسابها البنكي، وأنها أيضًا تجيد عمل السلطات في المطبخ.

وتحدثت نيللي خلال لقاءها في برنامج لايف من الدوبلكس، الذي تقدمة الدمية الإعلامية أبلة فاهيتا، والذي يعرض عبر شاشة قناة “on e”، عن الشخصية التي تقدمها في مسلسها الرمضاني، وأن طبيعتها هي كوميدية وليست نكدية كما اعتاد الجمهور عن يشاهدها خلال السنوات الماضية.

وأوضحت نيللي كريم، أنها خلال الفترة الماضية كانت ستدخل في فيلم عن حياة الفنانة “سامية جمال” ولكن صرفت النظر عنه.وتشارك نيللي في الماراثون الرمضاني بمسلسل بـ”100 وش” بجانب آسر ياسين، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، علا رشدي، دينا ماهر، لؤي عمران، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن إنتاج شركة العدل جروب.

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