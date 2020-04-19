تامر حسني يؤكّد أن تصوير "مش أنا" توقّف بسبب انتشار "كورونا" في مصر

قال النجم تامر حسني، إنه أوقف تصوير أحداث فيلمه الجديد "مش أنا"، بسبب الأزمة التي يمر بها العالم بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد تامر حسني، أن من أسباب توقف تصوير فيلمه أيضا، هو الحرص على سلامة كل العاملين بالفيلم. وأشار "حسني"، إلى أنه سيفاجئ جمهوره بأوبريت "أنت أقوى"، موضحًا أن العائد المادي للأغنية سيعود بالكامل لكل المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

أوبريت "أنت أقوى"، يشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي، وهم الكينج محمد منير وسميرة سعيد ووائل جسار وصابر الرباعي وكارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفي ومن توزيع نادر حمدي.لكل حبايب قلبي الغاليين اللي بيطالبوا بحفله Online أنا شايف كل طلباتكم و بجد إنتوا واحشني اكتر ،،، أولاً : بالنسبه...

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