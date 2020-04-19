سميرة سعيد تكشف تفاصيل مشاركتها في أوبريت "أنت أقوى"

كشفت الفنانة سميرة سعيد، كواليس مشاركتها في أوبريت "انت أقوى"الذى انطلق عرضه الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة اليوم، قائلة "شاركت فى هذه الأوبريت رغم العزل الصحى لأن الفكرة كانت جميلة"، مضيفة "هاتفنى الدكتور وليد مصطفى وهو صديق عزيز جداً فعجبتنى الفكرة وقررت المشاركة فيها"، مشيرة إلى أن الفكرة رائعة وتحمل فى طياتها إيجابية، وحسيت أنى لازم أشارك فيها لأن الأوضاع غير الطبيعية التى يشهدها العالم تحتم عليَّ أن يكون لى دور، وتابعت قائلة "الناس حسيت إنها حزينة من اللى بيحصل فحبيت أعمل تفاؤل".

وأكملت فى مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث وتقدمه الإعلامية لميس الحديدى: أول مرة أشارك فى عمل فنى جماعى فى حياتى كلها، ورغم كده مبسوطة وسعيدة جداً، مشيرة إلى أن الدكتور مدحت العدل انتقى كلمات الأوبريت ببراعة واصفة الكلمات بأنها فى منتهى الجمال.

وأشارت إلى أن الفنان عمرو مصطفى كلل الكلمات بلحن أكثر من رائع بما شكل وجود عمل مبهج بفتح طاقة نور، مشيدة بجهود بقية طاقم الفريق، مشيرة إلى الحافز الأكبر الذى دفعها للمشاركة هو أن عائد الأوبريت سيخصص للأسر المنكوبة من جراء جائحة كورونا قائلة "حافز كبير دفعنى للمشاركة".

وكشفت الديفا أن التصوير تم فى الجونة قائلة "كان المفروض أن أقوم بالتصوير فى بيتى بس قررت أعمله فى الجونة عشان ماعملش إزعاج للجيران، حيث قمت بانتقاء كادر معين فى الجونة الجميلة بما يعكس البهجة".

وعلقت على مقاطع مشاركة ابنها لها فى الرقص قائلة "كنا مبسوطين أوى فقررنا نرقص أنا وشادى فى بلكونتنا.. لأنى حسيت أنى عملت حاجة حلوة وشادى بينبسط لما يلاقينى مبسوطة.. ومكناش قاصدين ولا متخيلين أنه هيتنشر كده".

وقالت رسالتى للناس "الأزمة هتعدى إحنا فى القرن الحادى والعشرين ومع التقدم التكنولوجى لازم هتعدى ومش هنفضل قاعدين كده.. عندى تفاؤل إنها هتعدى لأن الوضع غريب جداً ومش مفهوم.. وأكيد ربنا مش هيسبنا".

يذكر أن الأوبريت يشارك به النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والمطربة سميرة سعيد والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمى جديد.

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