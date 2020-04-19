خالد النبوي يهدد بالإعتزال بسبب ريهام حجاج

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: كشف خالد النبوى عن تفاصيل الخلاف حول الملصق الدعائي لمسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي يشارك في بطولته مع ريهام حجاج ومحمود حميدة والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

حيث أثار الملصق الإعلاني للمسلسل جدلاً في الأوساط الصحفية وبين جمهور مواقع التواصل الإجتماعي بعد تصدر الفنانة ريهام حجاج الملصق الدعائي للعمل ومن خلفها «خالد النبوي و محمود حميدة». وهو ما أثار حفيظة البعض، لصغر تجربة حجاج الفنية مقارنة بالنبوي وحميدة.

مما دفع بالنبوي لتوجيه رسالة إلى جمهوره عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، ردًا على ما وصفه بـ«حملة تشويه».

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم..

(لم أتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنتي أثناء التنفيذ حرصا على العمل بالأساس، ولأني أعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم.

أعتذر هذه المرة وستكون الأخيرة لأني مدين للجمهور ولعائلتي، ولهذه المهنة العظيمة، ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض المجلات الفنية وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبار عني، وهذه الأخبار كلها عارية تماما من الصحه. فإنني أوضح أنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجوده في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة.

وقد أبلغت السيد المنتج بعدم موافقتي والذي أبلغني بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيء وأنه سيتم تصحيحها فوراً وللأسف لم يحدث حتى الآن.

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وقد تحدثت كثيرا مع السيد نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا أوافق على أي دعاية نشرت نهائيا، وأن عقدي لا ينص على ذلك، بل على العكس تماما.

عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنا وسنا.. وفيه احترام تام لفني وإسمي.. فضلا عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا..

وقد وعدني السيد المنتج المحترم بتنفيذ مواد الدعاية الخاصة بشركته لتصحيح الصورة وكل الأخطاء التي حدثت.. وأتمنى إن شاء الله يحدث ذلك قريبا. وكما وعدني بذلك السيد المحترم نقيب الممثلين أيضا.

في النهايه أقول لمن يلوموني حبا ،أو من تطاولوا كرها، خيرا، أو شرا، بالتأكيد يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، لأنه لا يستطيع أحد وحده. ولأنه لا أحد مسؤولا وحده، فإنه يبدو لي ظاهرا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل.

وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال.. لاتوجد أي خلافات شخصية بيني وبين جميع زملائي.

أرجو أن يحرص الجميع على الدقة قبل أن يطلق أي كلمه دون التحقق من صحتها حتى لا يؤذي الناس بالباطل .

الكلمة أمانة سوف يحاسبنا الله عليها.. وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال سيتم نشر الحقائق تباعا.. وسيتم إعلان كل شيء للجمهور في حينه..

السلام والمحبة على الجميع وكل عام والجميع بخير..