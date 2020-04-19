عمرو دياب يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل دينا الشربيني

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت الفنانة دينا الشربيني عن قيام النجم الكبير عمرو دياب بوضع الموسيقى التصويرية لمسلسلها الجديد لعبة النسيان.

وقالت الشربيني خلال اتصال مع الإعلامي عمرو أديب ضمن برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc بأن عمرو دياب هو من وضع الموسيقى التصويرية لمسلسها الجديد لعبة النسيان.

وأضافت:" ومفيش أحلى من الموسيقى اللي عملها، وكلما سمعتها أتأثر وأتوحد مع الشخصية". مشيرة إلى أن دياب رقم 1 في الوطن العربي وإخلاصه في عمله هو سر نجاحه على مدار 30 عامًا، وكل عمل يضع فيه بصمته هو ضمان لنجاحه، وهو يعمل يوميًا حتى في أوقات الحظر.

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وردًا على مداعبة عمرو أديب لها، هو الهضبة بيجيلك البلاتوه ولا بيرشك بالمطهرات لما ترجعي من التصوير؟ أجابت قائلة، عمرو مبيجيش البلاتوه، بس متابعني ومتحملني دايمًا، وهو بيخاف على صحته عشان شغله وجمهوره، وملتزم بتعليمات الحظر المنزلي، ومع ذلك يمارس الرياضة يوميًا.

يذكر أن الممثلة المصرية الشابة تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود، انجي المقدم، ورجاء الجداوي.