ما حقيقة حمل نانسي عجرم بطفلها الرابع؟

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"الخليج 365" من بيروت: نفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أنباء حملها بطفلها الرابع، التي تداولتها المواقع الإخبارية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة خلال اليومين الماضيين.
وكان من أشعل مزاعم حمل نانسي عجرم للمرة الرابع المنتج الفني، صادق الصباح، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر".
عندما برر عدم تسجيل عجرم للحلقة التي كانت ستظهر فيها كضيفة شرف في مسلسل "سكر زبادة"، بسبب استمرار أزمة التعبئة العامة وقتها، إلا أنها سجلت أغنية تتر العمل.
وقال: "كانت تتمنى جدا أن تأتي لكي تصور معنا، وعندما سجلت كانت مازالت أزمة التعبئة العامة قائمة، فقلنا خلاص، كما أعتقد أنها حامل، ربنا يقومّها بالسلامة".
يذكر أن لنانسي عجرم 3 بنات من زوجها طبيب الأسنان، فادي الهاشم، وهن ميلا وإيلا وليا.
من ناحية أخرى، روّجت الفنانة اللبنانية لأغنية مسلسل "سكر زيادة"، التي سجلتها، والتي من المقرر أن تطرح كاملة قريباً.
والأغنية تحمل اسم "العمر"، وهي كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.
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