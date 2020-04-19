شكرا لقرائتكم خبر عن بقبلة على الهواء.. ليدي جاجا تعبر عن حبها لصديقها خلال البث المباشر لحفلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة العالمية ليدي جاجا عن حبها لصديقها مايكل بولانسكي، علي الهواء خلال البث المباشر للحفل العالمي "عالم واحد: معاً فى المنزل" لجمع المزيد من التبرعات لصالح الصندوق التضامنى للاستجابة بجائحة كورونا، حيث قبلته وقالت له "أحبك".



ليدي جاجا

كما شاركت جاجا متابعيها بموقع "انستجرام"، بصورة من كواليس الحفل من منزلها مع بولانسكي وصديقة أخرى لها، معلقة عليها قائلة :"مع بعض من شركائنا في جمع التبرعات..أفتقدكwanaynay كما أفتقد الكثير من المشاركين فى جمع التبرعات".



ليدي جاجا

وقامت ليدي جاجا برعاية الحدث التاريخي الذي استمر لعدة ساعات، والذي شارك فيه أكثر من 70 فنانًا وتم بثه في جميع أنحاء العالم ، وجمع 127.9 مليون دولار (469.7 مليون درهم) للمساعدة في جهود إنقاذ الحياة لمحاربة فيروس كورونا.

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وقبل ذلك قالت ليدي جاجا إن المنظمين جمعوا بالفعل 35 مليون دولار للمساعدة في تخفيف الأزمة، وستذهب الأموال لصالح صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة مرض كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية، وقالت إن هدفهم جمع أموال قبل البث التلفزيوني المنتظر حتى يستطيع المشاهدون "الجلوس والتمتع بالعرض الذي تستحقونه جميعا.

وعلى جانب آخر وجهت النجمة العالمية ليدي جاجا رسالة من داخل منزلها حيث تتواجد بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من تزايد انتشار فيروس كورونا ، و جاءت رسالة جاجا ذات الـ ( 33 عاما ) احتفالا بعيد الفصح ، حيث كتبت النجمة الشهيرة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " : " عيد فصح سعيد للعالم ، اعلم ان الكثير يعاني الآن ،، فسواء كنت تحتفل بعيد الفصح أم لا أتمنى لك يوم مميز حتي اذا كان من خلال ابتسامة واحدة فقط ".

من جهه أخرى عملت النجمة العالمية ليدى جاجا خلال الأسابيع القليلة الماضية لجمع الأموال من أجل الإغاثات الخيرية لمكافحة هذا الوباء المنتشر.

ومن ناحية أخرى كشفت ليدي جاجا أن مؤسستها " Born This Way " تعمل مع "حب حياتها" على شيء تطبيق جديد خاص بالصحة العقلية و يسمى " Braver " ..