شكرا لقرائتكم خبر عن توم هانكس يكشف تفاصيل تجربة الإصابة والعلاج القاسية بعد شفائه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الممثل الأمريكى الشهير توم هانكس تفاصيل اللحظات الصعبة التى عاشها خلال إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعدما خرج من محنة الفيروس التاجى، وأعلن هانكس، البالغ من العمر 63 عاما، مارس الماضى، أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، أصيبا بالفيروس أثناء وجودهما فى أستراليا لتصوير فيلم، وتعافيا فى وقت لاحق.

وقال توم هانكس، فى برنامج تليفزيونى، إنه عانى من آلام شديدة، لكن التجربة الأصعب كانت من نصيب زوجته التى عانت أكثر منه، مشيرا إلى أنه كان يشعر بآلام شديدة بالجسم، ويعانى من الإعياء والحمى، لكن زوجته، الممثلة ريتا ويلسون، كانت تعانى من ارتفاع أكبر فى درجة الحرارة، وفقدت الإحساس بالتذوق والشم.

وأضاف هانكس، "مرت زوجتى بظروف أصعب كثيراً مما مررت به"، فيما عزل هانكس وزوجته فى مستشفى أسترالى لمدة ثلاثة أيام بعد أن ثبتت إصابتهما، وذلك فى بداية استجابة البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وقال الممثل الأمريكى "لم يريدوا أن ننقل العدوى لآخرين".

وخلال خضوعه للحجر والعلاج، حاول الممثل الستينى أن يبقى نشيطاً بممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة، لكنه اعترف بأنه لم ينجح فى إكمال جلسة تدريب كاملة، قائلا، "استسلمت بعد 12 دقيقة" فى إحدى المرات".

يشار إلى أنه فى منتصف الأسبوع الماضى كشفت النجمة ريتا ويلسون زوجة النجم توم هانكس، خلال لقائها ببرنامج This Morning على قناة CBS عن أعراض فيروس كورونا التى شعرت بها هى وزوجها توم هانكس، وقالت إنها كانت متعبة للغاية وتشعر بألم شديد ولا تتحمل أن يلمس أحد جسدها، وبعد إصابتها بفيروس كورونا شعرت بقشعريرة لم تشعر بها من قبل ووصلت درجة حرارتها إلى 38.9 درجة مئوية.

وأوضحت ريتا أنها تناولت عقارا يدعى الكلوروكين والذى تحدث عنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مؤتمر صحفى كعلاج محتمل للفيروس، ولا تعرف ما إذا كان الدواء نجح فى العلاج أم لا فهو له العديد من الأعراض الجانبية منها الغثيان الشديد وعدم القدرة على المشى والشعور بضعف العضلات.

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ولفتت ريتا إلى أن تلك الأعراض كانت أخف بالنسبة لزوجها توم هانكس فلم يشعر بما شعرت به بنفس القوة، موضحة أنها تعرضت لإصابة بالفيروس فى نفس الوقت الذى أصيب فيه زوجها بالفيروس، لكنهما تعافا بشكل كامل حاليا وتبرعوا بدمائهما للدراسة ولمساعدة الأخرين على الشفاء.

وكان توم هانكس، قد ظهر بعد تعافيه كمقدم لحلقة من برنامج " Saturday Night Live: Home Edition " النسخة المنزلية للبرنامج الشهير الذى يحظى بجماهيرية مذهلة حول العالم، وقد ظهر توم هانكس، بدون الاستعانة بخبير ماكياج أو ستايلست لكى يظهر بإطلالة مميزة، ومع ذلك كان النجم الشهير ذو إطلالة براقة بالحلقة التى قدمها من منزله بدون جمهور.

وقال توم فى بداية الحلقة "مرحبا، من الجيد أن أكون هنا معكم، على الرغم من أنه من الغريب جدًا أن أكون هنا لتقديم حلقة من برنامج Saturday Night Live من المنزل، إنه حقا وقت غريب لمحاولة أن نقضى وقت ممتع، ولكن الامتاع و الضحك هو بالفعل أهم شيء لدى برنامج SNL ، لذلك فكرنا فى إعطاء أنفسنا هذه الفرصة".

وبدأ هانكس الحلقة بتساؤل "لماذا أقوم أنا اليوم بتقديم هذه الحلقة؟"، وقد أشار النجم الشهير أنه بمجرد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا الذى يهدد العالم شعر وكأنه "والد لأمريكا " أكثر من أى وقت مضى.