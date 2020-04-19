شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمرى تنضم لانستجرام وتدشن حسابها الجديد .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة الكبيرة صفية العمرى، إلى قائمة الفنانين مستخدمى موقع انستجرام، ونشرت أول فيديو لها عبر حسابها الجديد، طالبة من جمهورها أن يتابعها للتعرف على أخبارها.

ونشرت صفية، عبر حسابها على الجديد، فيديو تعرف جمهورها بانضمامها لانستجرام ثم طلبت منهم أن يتابعهوها، ثم هنأتهم جميها بأعياد لأقباط والربيع وحلول شهر رمضان، ثم نشرت صورتين لها مع النجمات نبيلة عبيد ويسرا وفيفى عبده والفنانة الشابة ويزو والإعلامية سهير شلبى، دون أن تعلق عليهما.

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكورأسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.

الفيلم تجسد من خلاله الفنانة صفية العمرى شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابط وهو الشخصية التى يجسدها النجم محمود قابيل، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول فماذا سيحدث هذا ما سيكشفه الفيلم.

Advertisements

يذكر أن النجمة صفية العمرى والنجم محمود قابيل جمعهما من قبل مسلسل "هوانم جاردن سيتى" تاليف الكاتبة منى نور الدين وأخرجه أحمد صقر وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم والنجمات منهم حسين فهمى وعبلة كامل وهشام سليم وصابرين ومديحة يسرى وأحمد خليل وعزت أبو عوف وليلى فوزى وعزة بهاء ونهال عنبر وايمان وعايدة رياض وندى بسيونى وأحمد ماهر وبثينة رشوان واحسان القلعاوى، وكان يتناول المسلسل ما طرأ من تغيرات فى العلاقات الاجتماعية على أفراد عائلة الشاذلى وعميدها محمود، وذلك منذ الحقبة الملكية وحتى أحداث 1952.