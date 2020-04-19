شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهنئ الأقباط بعيد القيامة:دايما فى محبة وسلام مع بعض وسند وعزوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة القديرة يسرا، أقباط مصر بعيد الميلاد الجديد، مؤكدة أننا جميعا فى محبة وسلام وسند وعزوة ودايما يدا واحدة.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على انستجرام: "حبايبى وإخواتى كل سنة وإحنا طيبين وفى محبة وسلام دائما مع بعض سند وعزوة وإيد وحدة".

من ناحية أخرى، بدأ صناع مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا، الترويج للعمل من خلال نشر 12 بوسترا جديدا لأبطاله، والمقرر طرحه فى شهر رمضان المقبل، من تأليف أحمد عادل، سيناريو وحوار أمين جمال، وليد أبو المجد، محمد أبو السعد، إخراج سامح عبد العزيز.

وكشف المنتج الفنى جمال العدل، عن سبب تغيير اسم مسلسل النجمة يسرا، من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد"، مؤكدا أن سبب التغيير هو عدم معرفة معظم الناس فى الدول العربية، معنى "عيرة".

وقال العدل، "خيانة عهد كان أحد الأسماء الموجودة، وعجبنا جدا لما طلع فى نفس التوقيت، لكن كان فيه ناس مثلا فى الجزائر بتسألنى عن إيه كلمة عيرة مش فاهمينها، قالك يعنى إيه عيرة، عايزين يفهموا اللفظ وفيه ناس بالنسبة لهم اللفظ تقيل شوية".

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وكشف العدل، عن محاور المسلسل، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، قائلا: "خيانة عهد double meaning لطيف، بطلته اسمها عهد، وهل خيانة عهد يعنى عهد هى اللى خانت ولا اتخانت، أنا شايفه اسم يدل أكثر على المسلسل واسم لطيف، فعادى وده بيحصل لغاية يوم العرض، طالما محطتش الاسم وممكن نغيره فى أى وقت".

ويواصل فريق العمل تصوير المشاهد بشكل مكثف رغم الظروف الحالية ، كما يكثف مخرج العمل عدد ساعات التصوير يومياً، مع أخذ بالإرشادات الصحية لمواجهة فيروس كورونا وذلك للحاق بالعرض فى شهر رمضان وتسليم الحلقات أولا بأول للجهة المنتجة .

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتجسد بطلة العمل الفنانة يسرا دور امرأة تمتلك مصنع ملابس وتقوم بحل مشاكل أخواتها وتهمل ابنها الذى يجسده الفنان خالد أنور، الذى يلجأ إلى تعاطى المخدرات ويصبح مدمنا، وتتطور الأحداث بين يسرا وعائلتها فى إطار اجتماعى.