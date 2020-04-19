شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طرح أوبريت "إنت أقوى " على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح أوبريت "إنت أقوي"، رسميا على اليوتيوب، وشارك فيه عمالقة الفن والغناء المصريين والعرب، وذلك لبث رسالة تضامن مع الإنسانية من مصر لدعم الشعوب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف ضد هذه الأزمة.

ويشارك في أوبريت "إنت أقوى" الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم صابر الرباعى، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

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تفاصيل الكليب كشف عنها مدحت العدل وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن أوبريت "أنت أقوى" رسالة مصر إلى الإنسانية، و يشارك فى تصويره عدد من الأطباء والممرضات، وسوف يعرض فى جميع القنوات فى نفس الوقت، موضحا أن العمل يتم التحضير له منذ عدة أيام، وسيخرج بشكل يليق بأن يكون رسالة مصر للإنسانية.

كما كشف العدل عن كواليس مشاركة الكينج محمد منير، قائلاً "قمنا بتقسيم أنفسنا لفريق عمل للتواصل مع الفنانين وكان من نصيبى إنى أكلم محمد منير وده من حظى السعيد لأنه عشرة عمرى"، كاشفاً أنه منذ الوهلة الأولى لمهاتفته للكينج محمد منير قال لى "أنا معاكم"، رغم أنه لم يشارك فى أوبريتات جماعية لكنه قرر فوراً بلا تردد المشاركة .