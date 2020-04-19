شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل فيلم هنيدى "النمس والإنس" بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر النجم محمد هنيدى تأجيل تحضيرات فيلمه الجديد "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، والذى يشارك فى بطولته النجمة منة شلبى وعمرو عبد الجليل، ويظهر شيكو فى أحداث الفيلم كضيف شرف.

وكان من المقرر انطلاق التصوير الفترة الماضية وينافس به فى عيد الأضحى المقبل، ولكن بعد غلق السينمات لم يعلم صناع العمل مصير عرض الفيلم حتى الآن.

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ويخوض هنيدى المنافسة فى دراما رمضان بمسلسل إذاعى يتكتم عن تفاصيله حتى الآن، ويتم الإعلان عن الفنانين المشاركين فيه خلال الأيام القليلة المقبلة.

على جانب آخر، قررهنيدى تأجيل فيلمه السينمائى الجديد "كينج سايز " لحين انتهاء تصوير "النمس والإنس"، وعرض لهنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضا المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.

من ناحية أخرى، حرص محمد هنيدى على تهنئة الفنان يوسف الشريف بعد طرح برومو مسلسل "النهاية" الذى ظهر من خلاله أحداث افتراضية وعالم جديد، وحقبة زمنية لم يرها العالم من قبل، والمقرر عرضه على شبكة قنواتON.