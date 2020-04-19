شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى عبد العزيز تكشف مدى علاقتها بصديقتها فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت بمثابة السهل الممتنع مابين البساطة والدقة هكذا تحدثت الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز عن صديقتها الراحلة فاتن حمامة فى تصريحات خاصة والتى تعتبرها ايقونة السينما المصرية وهى رسالة اعتزاز بالنفس واحترام الذات والآخرين، وقوة نادر تكرارها، مشيرة إلى أنها عشقت أفلامها "إمبراطورية م، وأفواه وأرانب، ، كما قدمت عدة افلام مع فريد الاطرش واحمد رمزى وغيره ، ولا يمكن نسيانها أبدا من ذاكرتي، كما أن مسلسل" ضمير أبلة حكمت" كان عملا راقيا لن يتكرر أيضا، لأنه العمل الفني الذي ساهم في إكمال تربية جيل كامل بعد تربية الاسرة والمنزل .

وكان آخر ظهور للفنانة القديرة لبنى عبد العزيز مؤخرا فى عزاء الراحلة نادية لطفى، وأجهشت بالبكاء خلال تقديمها واجب العزاء، وتواصل الخليج 365" معها فى مكالمة هاتفية للاطمئنان عليها، وعلى صحتها وماذا تفعل فى يومها، وبصوتها الهادئ، والرقيق ردت لبنى قائلة: "كنت متأثرة جدا لوفاة صديقات عمري ماجدة الصباحى، ونادية لطفى".

وأضافت: "مبسوطة جدا من نشاطى الفنى والأدبى والإذاعى، اللى قدمته لجمهورى، فكنت بوافق على الأدوار اللى تعجبنى، وكنت برفض الأدوار الهايفة.. مش هاجى ألبخ فى آخر أيامى" .