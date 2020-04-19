"حقيقة خلافها مع زوجة يوسف الشريف وسبب ظهورها مع معز مسعود".. معلومات عن شيري عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل اليوم الفنانة شيري عادل بعيد ميلادها الـ32، إذ إنها من مواليد 19 أبريل 1988.



ونستعرض لكم بعض المعلومات والتصريحات لها..

- تخرجت في كلية التجارة قسم فرنسي جامعة عين شمس.

- بدأت علاقتها بالفن منذ الطفولة في الإعلانات.

- مثلت في أعمال وهي طفلة مثل البيضاء عام 2001، وفيلم أصحاب ولا بيزنس.

- ظهرت خلال مرحلة الثانوية في فيلم حمادة يلعب عام 2006.

- توالت أعمالها بعد ذلك ومنها: "السندريلا، الملك فاروق، يتربى في عزو، كلاشنكوف، حسن ومرقص، أمير البحار، شيخ العرب همام، بلبل الحيران، مراتي وزوجتي، سكر مر، الحصان الأسود".

- كان آخر أعمالها في السينما فيلم فين قلبي مع مصطفى قمر عام 2017.

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- في 2018 فوجئ الجميع بإعلان زواجها من الداعية معز مسعود في البيان الخاص بمسلسل السهام المارقة، الذي تولى إنتاجه، إذ تم تعريفها بزوجة معز مسعود.

- خرجت العديد من الأنباء عن انفصالهما، إلا أنها حرصا على نفيها، ثم أعلنا بعد ذلك انفصالهما.

- غيرت اسمها من شيرين عادل إلى شيري عادل بسبب التشابه مع اسم المخرجة شيرين عادل.

- نفت شائعات وجود مشاكل بينها وبين إنجي علاء زوجة يوسف الشريف، بسبب كثرة تعاونها الفني مع زوجها، مؤكدة أن إنجي كانت تتواجد معها دائما في غرفتها خلال تصوير هذه الأعمال.

-لم تقدم شيري أي أعمال خلال فترة زوجها التي ظلت عاما كاملا.

-رغم انفصالهما ظهرا معا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة في عام 2019، وهو ما قالت عنه شيري: "علاقتنا قوية وتجمعنا صداقة، ولذلك ظهرنا معا".

- بعد الطلاق عادت شيري لنشاطها الفني، وتشارك في فيلم 2 طلعت حرب مع المخرج مجدي أحمد علي، كما تقدم بطولة قصة من قصص مسلسل إلا أنا، وستعرض بعد شهر رمضان المقبل.