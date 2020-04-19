محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تحتفل اليوم الفنانة شيري عادل بعيد ميلادها الـ32، إذ إنها من مواليد 19 أبريل 1988.
ونستعرض لكم بعض المعلومات والتصريحات لها..
- تخرجت في كلية التجارة قسم فرنسي جامعة عين شمس.
- بدأت علاقتها بالفن منذ الطفولة في الإعلانات.
- مثلت في أعمال وهي طفلة مثل البيضاء عام 2001، وفيلم أصحاب ولا بيزنس.
- ظهرت خلال مرحلة الثانوية في فيلم حمادة يلعب عام 2006.
- توالت أعمالها بعد ذلك ومنها: "السندريلا، الملك فاروق، يتربى في عزو، كلاشنكوف، حسن ومرقص، أمير البحار، شيخ العرب همام، بلبل الحيران، مراتي وزوجتي، سكر مر، الحصان الأسود".
- كان آخر أعمالها في السينما فيلم فين قلبي مع مصطفى قمر عام 2017.
- في 2018 فوجئ الجميع بإعلان زواجها من الداعية معز مسعود في البيان الخاص بمسلسل السهام المارقة، الذي تولى إنتاجه، إذ تم تعريفها بزوجة معز مسعود.
- خرجت العديد من الأنباء عن انفصالهما، إلا أنها حرصا على نفيها، ثم أعلنا بعد ذلك انفصالهما.
- غيرت اسمها من شيرين عادل إلى شيري عادل بسبب التشابه مع اسم المخرجة شيرين عادل.
- نفت شائعات وجود مشاكل بينها وبين إنجي علاء زوجة يوسف الشريف، بسبب كثرة تعاونها الفني مع زوجها، مؤكدة أن إنجي كانت تتواجد معها دائما في غرفتها خلال تصوير هذه الأعمال.
-لم تقدم شيري أي أعمال خلال فترة زوجها التي ظلت عاما كاملا.
-رغم انفصالهما ظهرا معا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة في عام 2019، وهو ما قالت عنه شيري: "علاقتنا قوية وتجمعنا صداقة، ولذلك ظهرنا معا".
- بعد الطلاق عادت شيري لنشاطها الفني، وتشارك في فيلم 2 طلعت حرب مع المخرج مجدي أحمد علي، كما تقدم بطولة قصة من قصص مسلسل إلا أنا، وستعرض بعد شهر رمضان المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "حقيقة خلافها مع زوجة يوسف الشريف وسبب ظهورها مع معز مسعود".. معلومات عن شيري عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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