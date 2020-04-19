تراند اليوم : فنانة شهيرة تنفصل عن رجل الأعمال المعروف بعد أيام من ارتباطهما (صورة)



بعد أيام من إعلان ارتباطهما رسميًا، وإثارة الجدل حولهما، أعلن رجل أعمال معروف انفصاله عن فنانة شهيرة.

وفي التفاصيل، فقد أعلن رجل الأعمال السوري عبداللطيف شرف، انفصاله وفسخ خطوبته على الفنانة السورية تولين البكري، بعد 40 يوماً فقط على خطوبتهما.

ونشر رجل الأعمال، منشورًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، يعلن انفصاله عن الفنانة السورية، قائلاً:"كل شي بهالدنيا قسمة و نصيب، بلّشت قصتنا بكل حب و احترام و انتهت بكل حب و احترام، أنا و تولين قررنا الإنفصال كخطيبين و نكمل كأصدقاء .. الصداقة بتبقى الأساس و حب الأصدقاء بيدوم، بتمنالها من كل قلبي التوفيق و شوفها عم تكبر من نجاح لنجاح لأنو هي بتستاهل كل خير".

وكانت الفنانة تولين البكري قد أعلنت في السادس من شهر مارس الماضي عن خطوبتها، حيث علّقت عليها قائلة: "لا يوجد أجمل من لحظات الفرح التي نسرقها من بين الركام". وشكرت كل من تمنى لهما الخير في خطوبتهما.

من جانبهم عبر جمهور الفنانة عن صدمتهم من سرعة الانفصال بين الطرفين بعد ما يزيد قليلًا عن شهر من الارتباط متسائلين عن أسباب الانفصال المفاجئ.



