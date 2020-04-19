تراند اليوم : "ساويرس" يدافع عن صداقته مع "محمد رمضان".. بماذا رد الأخير؟

رفض رجل الأعمال نجيب ساويرس، الانتقادات الموجهة له بسبب ظهوره المتكرر مع الممثل المثير للجدل، محمد رمضان، في ظل إشادته المستمرة به.

وجاء ذلك ردًا على سؤال من إحدى المتابعات سؤالا لساويرس عبر حسابه على Twitter، كاتبة: "ازاي واحد محترم زيك وقدوة يحب محمد رمضان وأوي كمان".

ورد كاتبًا: "إنسان بنى نفسه بنفسه ونجح نجاح مبهر وممثل هايل وأغانيه كلها ناجحة وخلق حالة متفردة.. ولما تعرفى شخصيته الحقيقية مش الصور هتحبيه.. وطبعا فى النهاية الحب ده حاجة من عند ربنا".

من جانبه، رد رمضان على الإشادة كاتبًا: "كلامك ده عني في حد ذاته نجاح".

وشارك رمضان صورة له مع ساويرس، في مدينة الجونة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "أبي الروحي".

وكان رمضان وساويرس اجتمعا قبل شهر من الآن، في إحدى المناسبات، ونشر رمضان عبر حسابه، مقطع فيديو طريف مع ساويرس وهما يرقصان على أغنية "رايحين نسهر"، وعلق رمضان قائلا: "صاحب الذهن الحاضر .. نجيب ساويرس".

