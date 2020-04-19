تراند اليوم : بعد التوبة وارتداء الحجاب.. فنانة شهيرة تصدم الجمهور بفيديو غير متوقع



بعد أيام من ظهورها مرتدية الحجاب، داعية الله أن يهديها ويغفر لها، صدمت الفنانة المغربية الشهيرة سكينة درابيل، الجميع بفيديو ظهرت فيه وهي تدخن الشيشة وتلعب القمار في محفل رجالي، ما تسبب في موجة غضب بين متابعيها.

وكانت الفنانة الكوميدية درابيل، نشرت قبل أيام قليلة، صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرتدية الحجاب وبدون مكياج، وعلقت عليها قائلة: "يا ربي تهدينا وتوب علينا وتغفر لنا"، ما ادى إلى تفاعل الآف المتابعين معها، داعين لها بالثبات ومشيدين بشكلها بالحجاب، لكنها صدمتهم مرة اخرى بهذا الفيديو الذي تسبب في موجة غضب وهجوم عنيف عليها.

وبعد حالة الغضب التي وجهت لها من قبل الجمهور، خرجت الفنانة في تصريحات نقلها موقع "أخبارنا المغربية"، لتكشف تفاصيل الفيديو، مشيرة إلى أن هذا المقطع هو مشهد من فيلم سينمائي

وتابعت سكينة هذا أول عمل سينمائي في مساري الفني، وأنا فرحانة بزاف بيه

فيما نقل الموقع عن مصادر أخرى، أن درابيل بظهورها من خلال هذا العمل الذي عرض قبل حوالي شهر عبر قناة خليجية، بعد أن اشترت حقوق بثه، تكون قد أساءت جدا لصورة المرأة المغربية، بل زكت صورتها النمطية (المغربية) لدى المجتمع الخليجي، بعد أن ظهرت بصورة متحررة تماما من قيود القيم والأخلاق التي تربت عليها المغربيات.







