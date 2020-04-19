كارمن لبس:هذه الصفة تجمع محمود عبد العزيز وعابد فهد وجاك نيكلسون

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​ صورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تجمع بين الممثل المصري الراحل ​محمود عبد العزيز​ والممثل العالمي جاك نيكلسون والممثل السوري ​عابد فهد​.

وكتبت كارمن تعليقاً:"السينما عرفت ساحرين: بالشرق الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، و بالغرب جاك نيكلسون. وهلّق التلفزيون كمان رح يصير عندو الساحر مع عابد فهد برمضان".

مع الإشارة أن عابد فهد يقدم بطولة مسلسل "الساحر" في رمضان عن قصّة سلام كسيري ومُعالجة دراميّة وسيناريو وحوار حازم سليمان وإخراج عامر فهد.

وتشارك كارمن عابد بطولة مسلسل "هوس" الذي سيعرض في رمضان.



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