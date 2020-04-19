أندريا بوتشيلي وجون ليجند وإلتون جون وسيلين ديون وليدي غاغا في حفل عالمي

ميرنا وليد - بيروت - أقيم يوم أمس الحفل الغنائي العالمي "​عالم واحد: معا في المنزل​"، الذي قدمه جيمي كيمل و​إلين ديجينيريس​ و​أوبرا وينفري​.

وشاركت في تنظيم الحفل النجمة العالمية ​ليدي غاغا​، ويهدف الحدث إلى تكريم ودعم العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

شارك في الحفل العديد من النجوم والنجمات بينهم تايلور سويفت وسير بول مكارتني، وفريق "رولينغ ستونز"، وجينيفر لوبيز، ومغني الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، وجون ليجند، وإلتون جون، وسيلين ديون، وغيرهم من الفنانين.

واستمر الحفل لمدة 8 ساعات.

وفي بداية البث المباشر للحفل أطل نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام والمغنية الأميركية جنيفر هدسون والمغني إيسون تشان من هونغ كونغ والهندي فيشال ميشرا.

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