ياسر جلال ينتهي من "الفتوة" في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - يواصل الممثل المصري ​ياسر جلال​ تصوير مشاهده في مسلسل "الفتوة"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المبارك، وأمام ياسر أسبوع واحد فقط وينتهي من تصوير مشاهده بالكامل، وقرر صناع العمل الحصول على إجازة أول وثاني يوم رمضان ومن ثم مواصلة التصوير قبل الانتهاء بالكامل.

المسلسل ينتمي لنوعية اعمال الحركة والشعبية ويقدم خلاله ياسر جلال شخصية بطل شعبي وهو ما تطلب منه تحضيرات عديدة ليكون باللياقة المناسبة للشخصية.

ويشارك في بطولة "الفتوة" مي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ورياض الخولي ومجموعة من الممثلين، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.



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