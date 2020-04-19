هكذا تشجع بشرى المستظرف المغاربة على المكوث في منازلهم

ميرنا وليد - بيروت - طرحت ​الفنانة المغربية بشرى​ المستظرف، المعروفة بالاسم الفني " ​Bouchra ELM​"، عملا فنيا جديدة، اليوم السبت على موقع اليوتوب بعنوان "​كَلسو في الدار​"، وذلك لتشجيع المغاربة على المكوث في منازلهم للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ المسجد "كوفيد 19"، والالتزام بالإجراءات التي أخذها المغرب بعد فرض حالة الطوارئ الصحية.

العمل هو من إخراج جريد عبد الله، وكلمات وألحان، أسامة عبو، وتوزيع، مايسترو ميكس، وشارك فيه العديد من الوجوه المعروفة مثل الإعلامي منتصر عبد الله وأحمد شوقي، وخالد سلام، وعثمان آش كاين، وعادل بابل، منصور عبد الرحمن وسفيان البحري.

وعن الأغنية قالت Boucha ELM :"العمل تم إنجازه عن بُعد، سواء التسجيل أو تصوير الفيديو، وجميع المراحل. الأغنية تحمل رسالة هادفة ندعو من خلالها المواطنين إلى الجلوس في المنزل لحماية أنفسهم، والناس الذين يحبون وبلدنا المغرب. فأفضل ما يمكن القيام به خلال هذه الفترة هو البقاء في بيوتنا إلى أن يمر الوباء، ونعود إلى حياتنا الطبيعية، والفرج قريب ان شاء الله".

وتجدر الإشارة إلى أن المغنية بشرى اشتهرت مؤخرا بأداء أغنية "wa la vie" التي حققت نجاحا في المغرب وخارجه.