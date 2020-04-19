محمد رمضان يكشف عن إنجاز جديد في مسيرته..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​، يوم أمس، فيديو لمشهد من مسلسله التلفزيوني "​الأسطورة​" لعام 2016، يظهر شجار بطل المسلسل "رفاعي الدسوقي" مع خصمه "عصام النمر".

وكشف محمد رمضان من خلال الفيديو عن تخطي هذا المشهد على اليوتيوب، حاجز الـ100 مليون مشاهدة.

وكتب محمد تعليقاً:"الحمد لله لأول مرة في تاريخ يوتيوب مشهد درامي يتخطى المئة مليون مشاهدة".

يذكر أن مسلسل "الأسطورة" يشارك في بطولته أيضاً روجينا ومحمد عبد الحافظ وفردوس عبد الحميد ومي عمر وياسمين صبري، والعمل من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي.

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