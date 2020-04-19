الجمهور ينتظر تتر “العُمر” لـ نانسي عجرم وصادق الصباح يثني على حضورها وطاقتها الإيجابية

متابعة بتجـــــــــرد: ينتظر الجمهور طرح أغنية “العُمر”، تتر مسلسل “سكر زيادة” بصوت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بفارغ الصبر، وذلك منذ إطلاق البرومو الرسمي الخاص بالمسلسل المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2020.

منتج المسلسل صادق الصباح، صاحب شركة “الصباح اخوان”، أعرب عن سعادته الكبيرة بمشاركة نانسي عجرم في “سكر زيادة”، من خلال تقديمها تتر “الُعمر” بصوتها، وأثنى من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” على حضورها المميّز وطاقتها الإيجابية فكتب: “أسعدني جداً مشاركة النجمة اللبنانية نانسي عجرم في غناء تتر مسلسل سكر زيادة بصوتها وحضورها وطاقتها الإيجابية الذي زاد حلاوة على هذا العمل المنتظر من توقيع الملحن الكبير وليد سعد والشاعر تامر حسين على أمل اللقاء بمشاريع أخرى قريباً”.

من جانبها تمنت نانسي عجرم لشركة الصباح النجاح في هذا المسلسل وغيره من الأعمال الدرامية، ونشرت تغريدة ردّت من خلالها على صادق الصباح وجاء فيها: “وأنا سعيدة كتير بمشاركتي بهالعمل وبالغنية الله يكتبلكن النجاح دايمًا وتضلكن بهمتكن”.

أغنية “العمر” من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد ابراهيم، ومن المقرر طرحها في الساعات المقبلة ضمن الحملة الترويجية للمسلسل.

مسلسل ​سكر زيادة​ للممثلات المصريات نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر. وهو من تأليف السيناريست أمين جمال، إخراج وائل إحسان وإنتاج شركة “الصبّاح اخوان” وقصّته مقتسبة من “فورما” أميركي Golden Girls تم تحويله بما يتلاءم مع المجتمع العربية ضمن قالب اجتماعي كوميدي.