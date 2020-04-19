هيا الشعيبي مُتهمة بسرقة أموال المتبرعين.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف عدد من الحسابات الكويتية الرسمية عن وجود حالةٍ من الغضب، بعد انتشار أخبارٍ تُفيد بأنَّ فنانة كوميدية كويتية قامت بجمع التبرعات من أجل مساعدة المحتاجين والمتضررين من أزمة كورونا كونها لم تقم بتوزيعها.

وأشارت هذه الحسابات إلى أن هذه الفنانة سبق لها وأن أعلنت عن توزيعها بصل وطماطم للمحتاجين، وأنها بعدما قامت بجمع النقود لم تقم بتوزيعها بالشكل الصحيح.

وتفاعل الجمهور مع هذه التغريدات، خاصةً أن الفنانة هيا الشعيبي، هي من كانت كشفت مؤخرا عبر حسابها في سناب شات عن توزيعها الطماطم والبصل للمحتاجين.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجهات الرسمية بمتابعة المشاهير الذين يقومون بلم التبرعات بهدف مساعدة الفقراء من أجل التأكد أنهم لا يستغلون الناس ولا يسرقون أموالهم بل يوزعونها بالفعل على المحتاجين.

فيما أعرب البعض عن صدمتهم لقيام الشعيبي بهذا التصرف، الذي وصفوه بـ السرقة واستغلال أزمة كورونا من أجل لم النقود لمصلحتها، فيما سخر البعض من قيامها بنشر مساعدتها في وقت سابق وفي النهاية يتضح أنها قامت بسرقة الناس.

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وشكك محبو الفنانة بالخبر مُعلقين أنه من غير المعقول أن تتصرف فنانة مشهورة بحجم الشعيبي بهذه الطريقة دون التفكير بعواقب فعلتها، وبالتالي فإن الأمر مجرد إشاعة مغرضة ومحاولة لتشويه صورة الفنانة الكويتية، التي لا تحتاج للمال.

يُشار إلى أن هيا الشعيبي كانت تعرضت في وقتٍ سابق لهجوم عبر السوشيال ميديا بسبب نشرها "بوست" كشفت من خلاله أنها تساعد المحتاجين؛ إذ قال البعض إنَّ عمل الخير يجب أن لا يتبعه أي إعلان وإشهار وتفاخر بالأمر.

وتصدرت الشعيبي في الأشهر الأخيرة أحاديث المواقع الإخبارية لأكثر من مرة، ففي البداية أثارت رشاقتها التي ظهرت واضحة بعد إجرائها عملية تكميم معدة، وشفط دهون، إعجاب جمهورها الذي تغزل بها وبجمالها بعد فقدانها الكثير من الوزن، ولا سيّما إجرائها عملية من أجل "اللغلوغ".

كما أثارت هيا حالة من الجدل والتعليقات عند مهاجمتها الفنانة السورية أصالة نصري، خلال ظهورها في أحد البرامج من أجل كسب ود الفنانة الإماراتية احلام، واعتبر البعض أن الشعيبي أقحمت نفسها في مشكلة بين نجمتين وكان من الأجدر أن لا تتدخل في مثل هذه الأمور، وأن سخريتها من فنانة من أجل فنانة أخرى أمر غير احترافي.