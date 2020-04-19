نانسي عجرم تحسم حقيقة حملها بعد زلة لسان صادق الصباح

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار انتشار أنباء عن حمل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بطفلها الرابع، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زلة لسان وقع بها المنتج اللبناني صادق الصباح في تصريحات تلفزيونية أدلى بها ببرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة mbc مصر، وذلك خلال إعلانه عن عدم مشاركة نانسي عجرم كممثلة في المسلسل على العكس مما تم تداوله خلال الأسابيع الماضية.

وحسمت نانسي عجرم الجدل حول ضجة حملها في طفلها الرابع فقالت في تصريحات صحفية إن ما يتردد غير صحيح وأنها ليست حاملًا في طفلها الرابع، منوهًة إلى أن لديها 3 بنات أنعم الله عليها بهن وأنها تكتفي بذلك.

وأوضحت نانسي عجرم قائلة: "لست حاملًا والحمد لله لديّ ثلاث بنات وكفاني ربي"، حيث يعد بذلك نفي نانسي عجرم ردا على جميع الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد على مدار الساعات الماضية.

وكان كشف صادق الصباح مفاجأة خلال اللقاء وهي غناء نانسي عجرم تتر مسلسل "سكر زيادة" الذي يقوم بإنتاجه وتقوم ببطولته للمرة الأولى نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وهو أول تعاون فني بينهما ويشاركهما هالة فاخر وسميحة أيوب وعدد من الفنانين ضيوف الشرف.

وقال صادق الصباح في تصريحاته إن نانسي عجرم لن تكون ضيفة للتمثيل في العمل كما كان يتوقع البعض ولكنها تحضر مفاجأة من خلال تسجيلها تتر المسلسل بالفعل، مردفًا أن أمر مشاركتها في التمثيل يبدو صعبًا في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد، منوهًا إلى أنه أيضًا وبسبب احتمالية أن تكون الفنانة اللبنانية حاملًا بطفلها الرابع ولهذا بات الأمر شبه مستحيل.

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ومؤخرًا استطاعت نانسي عجرم أن تُدرب المتسابق الطفل محمد إسلام رميح، لتحرز به لقب برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" في موسمه الثالث، وذلك بعدما نافس زميليه محمد إبراهيم، بفريق عاصي الحلاني وياسمين أسامة بفريق محمد حماقي.

وقالت الفنانة نانسي عجرم عن رأيها في أداء محمد إسلام رميح: "بشوف حالي فيه"، مضيفة أن الموسم الثالث من البرنامج كان مميزا، وكل المواهب التي شاركت هذا العام "أحلى صوت".

أما مسلسل "سكر زيادة" فيجمع الفنانتين نادية الجندي ونبيلة عبيد للمرة الأولى في تاريخهما الفني، وتم شراء حقوق فورمات المسلسل من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" وكتب السيناريو والحوار أمين جمال وهو من إخراج وائل إحسان ويظهر في العمل عدد من نجوم ضيوف الشرف بينهم أحمد السقا ونانسي عجرم، ويشارك في البطولة سميحة أيوب وهالة فاخر ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.