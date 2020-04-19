خالد النبوي: أنا بريء ولم أصمت تجاه ما حدث لأنني أحترم الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان المصري خالد النبوي عن صمته إزاء حالة الجدل الدائرة خلال الساعات الماضية بشأن بوستر مسلسله الجديد "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه في رمضان المقبل وتتصدر بطولته الفنانة المصرية ريهام حجاج.

وقال خالد النبوي، في تصريح خاص لـ"فوشيا" إنه بريء تمامًا من الدعاية التي تم الترويج لها بشأن مسلسل "لما كنا صغيرين" وإظهار زميلته ريهام حجاج متقدمة عليه وعلى الفنان محمود حميدة في البوستر، منوهًا أنه أبلغ منتج المسلسل بعدم رضاه عن ما يُثار بشأنه.

وردّ خالد النبوي على الهجوم الذي طاله من بعض الفئات والتي أشارت إلى أنه استغنى عن نجوميته مقابل المال، فقال إن المسلسل بطولة جماعية مشتركة موضحًا أن بنود التعاقد لم تنص على تصدر أحد لبوستر المسلسل أو الترويج بهذه الدعاية.

وأضاف خالد النبوي أن المنتج أبلغه بأن شركته بريئة تمامًا من الدعاية المروج لها حاليًا سواء في الشوارع أو أي وسيلة دعاية، مشددًا على أنه اتخذ قرارًا بإبلاغ المنتج بالأمر ووعده بالتعديلات كما أنه أبلغ الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين بما حدث وذلك لحفظ حقه الأدبي.

وشدد خالد النبوي على أنه لم يصمت تجاه ما حدث لأنه يحترم فنه وجمهوره الذي لطالما قدره ووقف بجانبه مبينًا أن سيتابع هذا الأمر بنفسه، وطالب الجمهور بالتدقيق فيما يتداولونه واختتم بأنه يكن كل احترام وتقدير لجميع زملائه المشاركين معه في العمل.

وكانت قد أحدثت الفنانة المصرية ريهام حجاج، حالة من الجدل بسبب تصدرها بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد "لما كنا صغيرين"، الذي تقوم ببطولته ويعرض في رمضان المقبل، وغضب جمهور خالد النبوي بسبب نجوميته التي من المفترض أنها تتخطى حدود ريهام حجاج بمراحل كبيرة.

وانقسم جمهور التواصل الاجتماعي على البوستر الذي أظهر ريهام حجاج متقدمة على الفنانين محمود حميدة وخالد النبوي، وشنّ الكثيرون هجومًا على خالد النبوي مشيرين إلى أنه لم يحترم تاريخه الفني وسعى نحو المال دون النظر إلى تأثير هذا على نجوميته لدى جمهوره وكرامته كفنان كبير، خاصة وأن آخر أعماله مسلسل "ممالك النار" لاقى نجاحًا كبيرًا وتحدث عنه الجميع.

Advertisements

وتطرق البعض الآخر للهجوم على ريهام حجاج والتقليل من شأنها كفنانة، موضحين أنها استطاعت أن تشتري أمر تصدرها بوستر المسلسل بالأموال كونها تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين عبدالعزيز، وهو من يقوم بتلبية كل شؤونها وأنه وراء ظهورها كبطلة متصدرة للمسلسل بهذه الطريقة التي قللت من حجم النجمين خالد النبوي ومحمود حميدة.

وقالت مغردة تُدعى "آية": "المشكلة مش في إن اسم ريهام حجاج يتحط قبل محمود حميدة وخالد النبوي ولا لأ المشكلة انها مش نجمة أصلًا علشان تشيل مسلسل، ده غير إن كمان لو أي حد في سوبر ماركت أو في مول وشاف ريهام حجاج حتعدي من جنبك عادي جدًا وحتقعد تفتكر مين دي شكلها من النوع المألوف".

وتابعت المغردة رحاب ضاهر قائلة: "عفوًا بس ريهام حجاج إمتى صارت نجمة ويوقف وراها محمود حميدة وخالد النبوي بكل الأحوال عمره البوستر ما صنع نجمة".

وتهكم المغرد عمرو أحمد قائلًا: "أنا عايز أقول إن أساسا اسم ريهام حجاج ييجي بعد كريم قاسم و نبيل عيسى حتى وتيجي قبل بتاع البوفيه على طول ويلعن أبو الفلوس".

وأضافت "سارة" قائلة: "هى الدنيا اتقل خيرها لدرجة إن ريهام حجاج تبقى بطلة مسلسل ومحمود حميدة وخالد النبوي يبقوا واقفين وراها في البوستر؟! إيه الإلحاد دا!".

وكانت آخر أعمال الفنان المصري خالد النبوي، مسلسل "ممالك النار" حيث لعب دور "طومان باي"، ومعه كوكبة من النجوم العرب، أبرزهم السوريون رشيد عساف ومحمود نصر وعبدالمنعم عمايري وكندة حنا ومنى واصف، وحقق العمل نجاحًا ساحقًا من حيث نسب المشاهدة، حتى أن الجمهور بدأ يتساءل عن مدى إمكانية إنتاج جزء ثان، نظرًا للقصة التاريخية التي يحملها، كما أنّه يعتبر من أضخم الإنتاجات الدراميّة في السّنوات الأخيرة.

يذكر أن مسلسل "لما كنا صغيرين" من إنتاج شركة أرت ميكرز، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، وبطولة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوي ونسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازي، ومن المقرر عرضه على قنوات "الحياة" و"dmc" والتلفزيون المصري طوال شهر رمضان.