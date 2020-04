شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أفلام وثائقية تعليمية على نيتفلكس لمساعدة المعلمين من المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس 10 أفلام وثائقية تعليمية على حسابها الرسمى على YouTube، لمنح المعلمين محتوى مجانيًا لعرضه خلال الحصص الافتراضية الخاصة بهم.

وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " indiewire "، تشمل الأفلام الوثائقية المجانية للشركة رواية ديفيد أتينبورو " Our Planet" الذى يستكشف عجائب العالم الطبيعى المختلفة، و "13th" لـ Ava DuVeray، والتى تتناول التعديل الثالث عشر، والتجريم الشامل، وصناعة السجون الأمريكية، كما توفر Netflix أيضًا الموارد التعليمية، بما فى ذلك أدلة الدراسة والأسئلة والأجوبة لكل فيلم وثائقي.

وتتضمن الأفلام الوثائقية الأخرى المجانية لـ Netflix " Abstract: The Art of Design"، الذى يضم مصممين ذوى رؤية مميزة فى الفنون والعلوم، و " Babies" الذى يركز على الأطفال حديثى الولادة، " Chasing Coral"، الذى يدور حول مجموعة توثق الشعاب المرجانية المختلفة الموجودة، و " Explained" الذى يستكشف مواضيع مختلفة ذات أهمية ثقافية.

جنبا مع "Knock Down the House" الذى يدور حول انتخابات التجديد النصفى الأمريكية لعام 2018 من خلال عيون أربع نساء من الطبقة العاملة، فى حين أن " Period. End of Sentence". يتبع النساء الهنديات اللاتى يتعلمن كيفية تصنيع الفوط الصحية الخاصة بهن، كما طرحت فيلم " The White Helmets" الذى يدور حول ثلاثة من عمال الإنقاذ المتطوعين فى حلب وسوريا وتركيا فى أوائل عام 2016، وأخيرا فيلم "Zion" الذى يدور حول مصارع شاب يدعى Zion Clark ولد بدون أرجل.

قال Netflix فى بيان: "لسنوات عديدة، سمحت الشبكة للمعلمين بـ عرض الأفلام الوثائقية فى الفصول الدراسية، ومع ذلك، هذا غير ممكن مع إغلاق المدارس، وبناءً على طلبهم، قمنا بتوفير مجموعة من الأفلام الوثائقية المتوفرة لدينا على حساب Netflix الأمريكية على موقع YouTube، ونأمل أن يساعد ذلك، بطريقة بسيطة، المعلمين فى جميع أنحاء العالم. "