شكرا لقرائتكم خبر عن "السكة أحلى" مع خالد عليش فى رمضان على راديو النيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما يقدم الإعلامي شريف مدكور، برنامجا جديدا بعنوان "فزورة من مكاني هذا" على راديو النيل، خلال شهر رمضان المقبل، وتتراوح مدته تتراوح من 5 إلى 6 دقايق.
وبدأ راديو النيل طرح بروموهات برامجه ومسلسلاته الإذاعية فى رمضان، أبرزها دفعة محمد صلاح بطولة مصطفى خاطر ومى كساب، و"فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس وبيومى فؤاد، و"لف وارجع تانى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد .
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