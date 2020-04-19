شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"السكة أحلى" مع خالد عليش فى رمضان على راديو النيل ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما يقدم الإعلامي شريف مدكور، برنامجا جديدا بعنوان "فزورة من مكاني هذا" على راديو النيل، خلال شهر ‏رمضان ‏المقبل، وتتراوح مدته تتراوح من 5 إلى 6 دقايق‎.‎

وبدأ راديو النيل طرح بروموهات برامجه ومسلسلاته الإذاعية فى رمضان، أبرزها دفعة محمد صلاح ‏بطولة ‏مصطفى ‏خاطر ومى كساب، و"فرح عديلة" بطولة إسعاد يونس وبيومى فؤاد، و"لف وارجع تانى" بطولة أحمد ‏حلمى ‏وهنا الزاهد .‏