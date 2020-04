شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة FreeForm توقف مسلسل Party of Five بعد موسم واحد من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة FreeForm عن إلغاء المسلسل المعاد إنتاجه Party of Five، الذى عرض الموسم الأول منه فى 8 يناير من العام الجارى 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale "، ذلك بسبب عدم تحقيق المسلسل الجديد مشاهدات كبيرة فى قترة عرضه، حيث بلغ متوسط الموسم الأول Party of Five ، إلى 0.11 تقييمًا في الفئة العمرية 18بين 18 و 49 عام، بمجموع 252 ألف مشاهد، مما يجعله واحدًا من أقل المسلسلات فى موسم 2019-20.

وتتبع دراما Party of Five أطفال أكوستا الخمسة وهم يتنقلون في صراعات الحياة اليومية للبقاء على قيد الحياة كوحدة عائلية بعد ترحيل آبائهم فجأة إلى المكسيك.

ويقوم ببطولة مسلسل Party of Five الدرامى الجديد براندون لاراكوينتي وإيميلي توستا ونيكو جواردادو، وإيلي باريس ليجاسبي.

كما أعلنت شبكة Freeform عن تجديد مسلسلها التليفزيونى Grown-ish، للموسم الرابع، وذلك بعد عرض الموسم الثالث بإيام، حيث طرحت أولى حلقاته في 16 يناير الماضى، مسلسل Grown-ish من بطولة يارا شاهيدي، تريفور جاكسون، فرانسيا ريسا، إميلي آركل، جوردان بوهات، كلوي بيلي، هالي بيلي، لوكا سبات، وديجي سيمونز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

ويدور مسلسل Grown-ish، الذى يعد تكملة لـ مسلسل Black-ish ، الذى تعرضه شبكة ABC، ​​يتبع مسلسل Grown-ish الابنة الكبرى لـ Dre و Bow Johnsons، زوي، وهي تذهب إلى الكلية وتبدأ رحلتها إلى مرحلة البلوغ، والتي تكتشف بسرعة أن كل شيء لا يسير وفقا لخطتها، وفي الموسم الثالث، تعود العصابة بينما ينتقل طلاب الطبقة العليا، وزوي وفتياتها إلى منزل خارج الحرم الجامعي، الذين يدركون سريعًا أنهم قد أخطأوا، حيث يعانون من مشاكل حقيقية مثل قروض الطلاب، وتحقيق التوازن بين الحياة والعمل، والفوضى، وغيرهم.

بعد عرض حلقة واحدة من الموسم الثالث، وصل كتوسط المشاهدة من مسلسل Grown-ish، إلى 0.21 في الفئة الديمجرافية بين 18 و 49 عام، مما يعنى 48 ألف مشاهد، مقارنةً بالموسم الثاني، ارتفعت هذه النسبة بنسبة 5٪ في العرض التجريبي وبنسبة 2٪ في نسبة المشاهدة.