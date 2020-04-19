مخيون عن "الشهد والدموع 3": "لا مصادرة على الإبداع دون عك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان عبد العزيز مخيون، الذي شارك في مسلسل الشهد والدموع عن رأيه فى الأزمة الواقعة حاليا بين أسرة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة والفنانة عفاف شعيب حول تقديم جزء ثالث من العمل.

وقال مخيون لـ"الخليج 365": "أرى أن أسرة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة لها الحق أن ينتابهم الضيق كما يشاؤون، ووجهة نظرهم لا بد أن يتم احترامها".

وأضاف: "إذا كان هناك شخص يريد التصدى للبناء على فكرة أسامة أنور عكاشة فلا مانع فإن مجال الفكر والإبداع مفتوح، ولكن يشترط حينها أن تكون كتابة جيدة لا تضر بتراث الكاتب الكبير الراحل، وبشكل عام لا مصادرة على أفكار الناس وإبداعاتهم ولكن دون (عك)".

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وأشار إلى أنه لا يستطيع الجزم بمشاركته في حال وجود العمل، لأن موافقته مرتبطة بقراءة النص.

وعن الانتقادات التي وجهت مؤخرا للفنان محمد رمضان بسبب فيديو فركش مسلسل البرنس، الذى يشارك فيه عبدالعزيز مخيون، بسبب تزاحم أبطال العمل خلاله، قال: "كل شخص حر ومسؤول عن نفسه وحماية نفسه".

من الجدير بالذكر أن الفنان عبد العزيز مخيون يشارك خلال الموسم الدرامى الرمضاني المقبل خلال مسلسل البرنس، الذي يقوم خلاله بدور والد الفنان محمد رمضان.